Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Esra Erol....
Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ekranların sevilen yüzü Esra Erol, hem işinde gösterdiği performans ile hem de insanlara karşı sıcak davranış sergilemesiyle gönüllerde taht kurdu. Sevenleri ünlü sunucunun özel hayatı hakkındaki ayrıntıları mercek altına aldı. Esra Erol'un memleketini duyan hayranlarını şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Esra Erol ve diğer ünlülerin memleketleri...
11.05.2019 22:39
- Son Güncelleme: 11.05.2019 23:01
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