GaleriMagazin

Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Esra Erol....

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ekranların sevilen yüzü Esra Erol, hem işinde gösterdiği performans ile hem de insanlara karşı sıcak davranış sergilemesiyle gönüllerde taht kurdu. Sevenleri ünlü sunucunun özel hayatı hakkındaki ayrıntıları mercek altına aldı. Esra Erol'un memleketini duyan hayranlarını şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Esra Erol ve diğer ünlülerin memleketleri...

11.05.2019 22:39 - Son Güncelleme: 11.05.2019 23:01
Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Esra Erol....

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Esra Erol....

Ünlü sunucu, hem işinde gösterdiği performans hem de insanlara karşı sıcak kanlılığıyla gönüllerde taht kurmayı başardı.

Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Esra Erol....

Kayıp vatandaşları bulması ile Türkiye'nin umudu olmayı başaran Esra Erol'un hayranları yıldız ismin özel yaşamını merak ediyor.

Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Esra Erol....

Esra Erol'un özel hayatını merak eden sevenleri, aslen nereli olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü.

Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Esra Erol....

İşte Esra Erol'un ve diğer ünlülerin memleketleri...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor
Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor