Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun küçük kızına bakın! Benzerlikleri şok etti! “Sinem Kobal kocasını doğurmuş”

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal'la hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki evladı olan ünlü oyuncunun küçük kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Minik Leyla ile babasının benzerliği dikkat çekerken "Sinem Kobal kocasını doğurmuş" yorumu yapıldı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli kızları...
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında dünyaevine girdi.
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden gösterilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki evladı oldu.
Çocuklarını gözlerden uzak büyüten oyuncu çiftin küçük kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.