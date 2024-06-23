Gelinim Olur Musun’un olay gelini Tülin Koca'nın son halini görenler şaşkın! “Caner aynı Tülin’e ne olmuş?”

Yayınlandığı döneme damga vuran Gelinim Olur Musun programının fenomen gelin adaylarından Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı aşkla uzun bir süre gündem olmuştu. Caner Toygar yarışma sonrası televizyon macerasına devam ederken Tülin Koca adeta sırra kadem basmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Koca'nın son hali merak konusu oldu. Ünlü ismin ortaya çıkan son fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. Fenomen gelin adayını görenler tanımakta zorlanırken "Caner aynı Tülin'e ne olmuş?" yorumunda bulundu. İşte Tülin Koca'nın son hali...
Bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur Musun' programının gelin ve damat adaylarından Tülin Koca ile Caner Toygar, yıllar geçse de hafızalardan silinmedi.
Program sonrası şarkıcılık ve oyunculuk alanlarında şansını deneyen Caner Toygar, son olarak Esra Erol programında muhabirlik yapmaya başladı ve ekran macerasını sürdürdü.
Tülin Koca ise Toygar'ın aksine sırra kadem bastı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tülin Koca'nın son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı.