Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok baba oluyor! Sosyal medyadan duyurdu! 6,5 aylık hamile olan eşi bakın hangi oyuncu çıktı

Güldür Güldür adlı programda canlandırdığı Feridun karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Giray Altınok cephesinden müjdeli haber geldi. 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncunun baba olacağı öğrenildi. Altınok'un kendisi gibi ünlü olan oyuncu eşi, sosyal medya hesabında 6,5 aylık hamile olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Giray Altınok'un eşi kim...