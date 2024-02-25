SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kim Milyoner Olmak İster’İn yıldızı Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kızı Leyla görenleri mest etti! Sinem Kobal’ın güzeller güzeli kızı...

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Ayvalık'ta Sinem Kobal ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten ikiz kızı oldu. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü minik kızı Leyla ise merak edildi. Güzeller güzeli Leyla görenleri mest ederken sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu dünyalar güzeli kızları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 13:27 Güncelleme 25 Şubat 2024, 13:27
Kim Milyoner Olmak İster’İn yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun küçük kızı Leyla görenleri mest etti! Sinem Kobal’ın güzeller güzeli kızı... 1

2016 yılında Ayvalık'ta sade bir törenle dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise Leyla'yı kucaklarına aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’İn yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun küçük kızı Leyla görenleri mest etti! Sinem Kobal’ın güzeller güzeli kızı... 2

Ünlü çift uzunca bir süre büyük kızları Lalin'i kameralardan uzak tutmaya çalışmış bir yere kadar bunu başarmış ancak sonrasında görüntü vermekten kaçamamıştı.

Kim Milyoner Olmak İster’İn yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun küçük kızı Leyla görenleri mest etti! Sinem Kobal’ın güzeller güzeli kızı... 3

Kobal-İmirzalıoğlu çiftinin minik kızları Leyla da merak konusu oldu. Güzeller güzeli Leyla görenleri mest ederken sosyal medyada ilgi odağı oldu.

SON DAKİKA