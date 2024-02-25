Aralarında 17 yaş var! Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı İnci Taneleri’nin yıldızı çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Defne Kayalar gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Yekta karakterini canlandıran Uğur Polat'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen Polat'ın eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Ünlü oyuncunun eski aşkı İnci Taneleri'nin yıldızı çıktı. İkilinin arasındaki 17 yaş farkı dikkat çekerken ünlü oyuncunun bu aşk için eşinden boşandığı ileri sürüldü.