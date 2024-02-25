16 yıllık aşkın meyvesi! Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan’ın kızına bakın! Son haliyle hayran bıraktı “Zarafetini annesinden almış”

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su adında bir kızı oldu. Ünlü çiftin kızının son halini görenler ise hayran kaldı. Sosyal medyada Su için "Zarafetini annesinden almış" yorumu yapıldı. İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın güzeller güzeli kızları Su...
16 yıl önce Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.
Altuğ şimdi ise güzeller güzeli kızı Su'nun son haliyle gündem oldu.