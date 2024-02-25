16 yıllık aşkın meyvesi! Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan’ın kızına bakın! Son haliyle hayran bıraktı “Zarafetini annesinden almış”

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su adında bir kızı oldu. Ünlü çiftin kızının son halini görenler ise hayran kaldı. Sosyal medyada Su için "Zarafetini annesinden almış" yorumu yapıldı. İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın güzeller güzeli kızları Su...