Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları hayran bıraktı! Sinem Kobal ile 8 yıl önce evlenmişti...

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ile 2016 yılında Ayvalık'ta sade bir törenle dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki evladı olan ünlü oyuncunun kızları merak edilip araştırılmaya başlandı. Lalin ve Leyla'yı görenler ise hayran kaldı. Sosyal medyada gündem olan çiftin kızları için "İkisi de birbirinden tatlı", "Güzellik abideleri" yorumları yapıldı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kızları...
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Ayvalık'ta sade bir törenle dünyaevine girdi.
Ünlü çift, 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
2022'de de Leyla adını verdikleri kızlarına kavuşan İmirzalıoğlu ve Kobal'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları merak konusu oldu.