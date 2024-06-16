2 yıllık eşini ifşa edip boşanacaklarını söylemişti! Arzu Doğan leopar desenli minisiyle art arda paylaştı! Gözler Nihat Doğan’a çevrildi

Nihat Doğan, 2022 Ağustos ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu İranlı Arzu Doğan ile ayrılık kararı aldı. Arzu Doğan boşanma nedeninin ihanet olduğunu söylerken Nihat Doğan anlaşamadıklarını belirtti. Boşanma haberleriyle bir süredir magazin gündeminde yer alan ikiliden Arzu Doğan bu kez leopar desenli mini elbisesi ile verdiği pozlarla gündem oldu. Paylaşımın ardından gözler Nihat Doğan'a çevrildi.