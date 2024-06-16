2 yıllık eşini ifşa edip boşanacaklarını söylemişti! Arzu Doğan leopar desenli minisiyle art arda paylaştı! Gözler Nihat Doğan’a çevrildi

Nihat Doğan, 2022 Ağustos ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu İranlı Arzu Doğan ile ayrılık kararı aldı. Arzu Doğan boşanma nedeninin ihanet olduğunu söylerken Nihat Doğan anlaşamadıklarını belirtti. Boşanma haberleriyle bir süredir magazin gündeminde yer alan ikiliden Arzu Doğan bu kez leopar desenli mini elbisesi ile verdiği pozlarla gündem oldu. Paylaşımın ardından gözler Nihat Doğan'a çevrildi.
Nihat Doğan, oğlu Badıkan'ın annesi Arzu Doğan ile 2022 Ağustos ayında dünyaevine girdi ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi.
Ünlü çift, geçen haftalarda boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelirken Arzu Doğan ilk açıklamayı yapıp ihanet nedeniyle ayrıldıklarını söyledi.
Canlı yayında eşinin iddialarına yanıt veren Nihat Doğan ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.