5 yıl önce evlenen Müge Boz ile Caner Erdeniz’den romantik kutlama! “Hem bakmaya hem öpmeye doyamadım”

Basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019'da Barselona'da dünyaevine giren ve aynı yıl kızı Vina'yı kucağına alan Müge Boz, 1 Haziran'da oğlu Rika'ya kavuştu. 2 evladı olan ünlü çiftten evlilik yıldönümlerine özel romantik paylaşımlar geldi. Evlilik yıl dönümünde romantik sözlerle eşine seslenen Boz, "Hem bakmaya hem öpmeye doyamadım" dedi. İşte o paylaşımlar...