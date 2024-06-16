5 yıl önce evlenen Müge Boz ile Caner Erdeniz’den romantik kutlama! “Hem bakmaya hem öpmeye doyamadım”

Basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019'da Barselona'da dünyaevine giren ve aynı yıl kızı Vina'yı kucağına alan Müge Boz, 1 Haziran'da oğlu Rika'ya kavuştu. 2 evladı olan ünlü çiftten evlilik yıldönümlerine özel romantik paylaşımlar geldi. Evlilik yıl dönümünde romantik sözlerle eşine seslenen Boz, "Hem bakmaya hem öpmeye doyamadım" dedi. İşte o paylaşımlar...
Caner Erdeniz ile Müge Boz, 2019'da Barselona'da nikâh masasına oturdu. Ünlü çift, aynı sene kızları Vina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Caner Erdeniz ile Müge Boz, 1 Haziran'da ise Rika adını verdikleri oğullarına kavuştu. 2 evladı olan Boz ile Erdeniz, 5'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Boz, eşiyle çıktığı romantik akşam yemeğinden yaptığı paylaşıma şu notu ekledi: "13.06 evlilik yıl dönümümüz bizim. Seninle doyasıya sohbet etmeyi ne kadar çok özlemişim dün çıktığımız yemekte fark ettim.