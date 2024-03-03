Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınbiraderi bakın kim! Sinem Kobal meğer kardeşiyle aynı dizide oynamış...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal ile dünyaevine girmişti. 2 çocuk babası İmirzalıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise kayınbiraderiyle gündem oldu. Sinem Kobal'ın bir dönem kardeşiyle aynı dizide oynadığı ortaya çıktı. Bakın Sinem Kobal'ın kardeşi kimmiş...
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
2016 yılında evlendiği Sinem Kobal'dan iki evladı olan İmirzalıoğlu, şimdi ise kayınbiraderiyle gündem oldu.
Sinem Kobal'ın bir dönem kardeşiyle aynı dizide oynadığı ortaya çıktı. Sinem Kobal ve kardeşi için "Hiç benzemiyorlar" yorumu yapıldı.