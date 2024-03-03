Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınbiraderi bakın kim! Sinem Kobal meğer kardeşiyle aynı dizide oynamış...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal ile dünyaevine girmişti. 2 çocuk babası İmirzalıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise kayınbiraderiyle gündem oldu. Sinem Kobal'ın bir dönem kardeşiyle aynı dizide oynadığı ortaya çıktı. Bakın Sinem Kobal'ın kardeşi kimmiş...