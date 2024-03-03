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Sıla Türkoğlu’ndan estetik cevabı! Evrim Alasya sosyal medyada sert çıkmıştı: Oynamaktan anlamayan botokslu oyuncu...

Evrim Alasya geçen günlerde sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak "Oynamaktan anlamayan, botokslu 'oyuncu' devri kapandı sanki ha, ne dersin" ifadelerini kullanmıştı. Alasya'nın paylaşımının ardından gözler son dönemlerde estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Sıla Türkoğlu'na çevrilmişti. Kızılcık Şerbeti dizisinde Evrim Alasya'nın kızını canlandıran Sıla Türkoğlu'nun estetik cevabı dikkat çekti. Türkoğlu, açıklamasının ardından sosyal medyanın diline düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 15:26 Güncelleme 03 Mart 2024, 15:43
Sıla Türkoğlu’ndan estetik cevabı! Evrim Alasya sosyal medyada sert çıkmıştı: Oynamaktan anlamayan botokslu oyuncu... 1

Ünlü oyuncu Evrim Alasya, sosyal medya hesabında yaptığı estetikle ilgili paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Alasya, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Oynamaktan anlamayan, botokslu 'oyuncu' devri kapandı sanki ha, ne dersin!"

Sıla Türkoğlu’ndan estetik cevabı! Evrim Alasya sosyal medyada sert çıkmıştı: Oynamaktan anlamayan botokslu oyuncu... 2

Oyuncunun paylaşımının ardından gözler Alasya'nın Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'na çevrilmişti.

Sıla Türkoğlu’ndan estetik cevabı! Evrim Alasya sosyal medyada sert çıkmıştı: Oynamaktan anlamayan botokslu oyuncu... 3

Son dönemlerde estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Sıla Türkoğlu, davette kendisine sorulan sorular üzerine konuştu.

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