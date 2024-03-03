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Ünlü oyuncu Evrim Alasya, sosyal medya hesabında yaptığı estetikle ilgili paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Alasya, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Oynamaktan anlamayan, botokslu 'oyuncu' devri kapandı sanki ha, ne dersin!"