Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’a sürpriz kutlama! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin aşka geldi! Pastadaki not dikkat çekti

1 Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan, bir süre önce Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşamaya başlamıştı.

2 İkilinin aşkı Melike Şahin'in konserinde ortaya çıkmıştı. Konsere el ele gelen ikiliden Engin, Muhabirlerin "Oğulcan bey hayırlı uğurlu olsun birlikteliğiniz çok yazıldı, konuşuldu. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Arkadaşlar konsere geç kaldık ama biz İlayda ile zaten arkadaştık ve arkadaşlığımız sevgiye dönüştü" demişti.