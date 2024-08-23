Ceyda Düvenci'den sonra Esra Akpınar ile aşk yaşamıştı! Bülent Şakrak ile Esra Akpınar ayrıldı! Beraber tüm fotoğraflarını kaldırdılar

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar, magazin dünyasında aşk rüzgarları estiren çiftlerden biriydi. Ancak bu romantik rüzgarlar yön değiştirdi! Ceyda Düvenci'den sonra Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak aşkını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Ancak olanlar oldu ve Bülent Şakrak ile Esra Akpınar ayrıldı! Çift sosyal medya hesaplarından beraber çekildikleri tüm fotoğrafları kaldırdı.