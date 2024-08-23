Ceyda Düvenci'den sonra Esra Akpınar ile aşk yaşamıştı! Bülent Şakrak ile Esra Akpınar ayrıldı! Beraber tüm fotoğraflarını kaldırdılar

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar, magazin dünyasında aşk rüzgarları estiren çiftlerden biriydi. Ancak bu romantik rüzgarlar yön değiştirdi! Ceyda Düvenci'den sonra Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak aşkını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Ancak olanlar oldu ve Bülent Şakrak ile Esra Akpınar ayrıldı! Çift sosyal medya hesaplarından beraber çekildikleri tüm fotoğrafları kaldırdı.
Bülent Şakrak ve Esra Akpınar, magazin dünyasında aşk rüzgarları estiren çiftlerden biriydi. Ancak bu romantik rüzgarlar yön değiştirdi! Bülent Şakrak ile Esra Akpınar ayrıldı! Çift sosyal medya hesaplarından beraber çekildikleri tüm fotoğrafları kaldırdı.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirerek magazin gündeminde büyük şaşkınlık yaratmıştı.
Çiftin boşanmasının ardından ihanet dedikoduları ortaya atıldı. Hatta Ceyda Düvenci sosyal medyada bir takipçisinin, "Niye boşanıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Ceyda Düvenci, "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını vermişti.