Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan doğa ile iç içe tatil! 2 kızlarıyla ekolojik kamp yapıp...

2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bu evlilikten iki kızı oldu. Kenan İmirzalıoğlu atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenirken Sinem Kobal Her Şeyin Başın Merkür filmiyle setlere döndü. Yoğun çalışma temposu öncesi tatile çıkan ünlü çiftin tercihi ise ekolojik kamp oldu. Kızları Lalin ve Leyla'ya geri dönüşümü anlatmak ve çevre bilincini aşılamak isteyen çiftin tercihi ise Polonya oldu.