Eda Ece'den minik kızı Mina İpek ile eğlenceli paylaşım: Resmen pembe çocuk doğurdum!

2021 yılında evlendiği eşi Buğrahan Tuncer ile birlikte kurdukları sıcak yuvalarında, 4 aylık kızları Mina İpek ile birlikte mutlu bir hayat süren Eda Ece sosyal medyayı çok aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından sık sık kızı Mina İpek'le paylaşım yapan Eda Ece bunlara bir yenisini daha ekledi. Eda Ece, bu kez paylaşımına eklediği esprili yorumla yüzleri gülümsetti: "Resmen pembe çocuk doğurdum!"