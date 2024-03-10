Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu memleketiyle şaşırttı! Sinem Kobal’ın eşi bakın aslen nereliymiş...

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi merak edildi. Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası oyuncu hakkında "Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İmirzalıoğlu'nun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi...
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Deli Yürek, Kabadayı, Ejder Kapanı gibi yapımlarda rol alan Kenan İmirzalıoğlu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu memleketi oldu.
Oyuncunun sevenleri, İmirzalıoğlu'nun memleketini duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.