Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı'nın yıldızı Sevda Ferdağ’ın kardeşi de Yeşilçam Yıldızı çıktı! 81 yaşında vefat eden oyuncu meğer...

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, geçen ay 81 yaşında vefat etti. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Kapıcılar Kralı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Ferdağ hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Bakın Sevda Ferdağ'ın kardeşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...
81 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçı Sevda Ferdağ, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Kapıcılar Kralı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Yeşilçam yıldızının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Sevda Ferdağ'ın kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.
Ünlü oyuncunun kız kardeşi kendisi gibi Yeşilçam yıldızı çıktı.