SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

8 ay önce anne olan Aslı Enver minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının kopyası! Yorum yağdı: Serenay Sarıkaya, Burcu Biricik...

Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Aslı Enver, geçen temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Kızını gözlerden uzak büyüten oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kural bozdu ve Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan Elay'ın babasıyla benzerliği dikkat çekti. Öte yandan minik Elay'a Serenay Sarıkaya ve Burcu Biricik'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isimden yorum yağdı. İşte Aslı Enver'in güzeller güzeli kızı Elay...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 15:27 Güncelleme 10 Mart 2024, 15:37
8 ay önce anne olan Aslı Enver minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının kopyası! Yorum yağdı: Serenay Sarıkaya, Burcu Biricik... 1

Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022 tarihinde aile içi bir törenle dünyaevine giren Aslı Enver, geçen temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

8 ay önce anne olan Aslı Enver minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının kopyası! Yorum yağdı: Serenay Sarıkaya, Burcu Biricik... 2

Çiçeği burnunda anne Enver, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kural bozdu ve Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi.

8 ay önce anne olan Aslı Enver minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının kopyası! Yorum yağdı: Serenay Sarıkaya, Burcu Biricik... 3

Elay sevimli halleriyle sosyal medyayı sallarken Aslı Enver'in paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

SON DAKİKA