RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’la görüntülendi! 11 ay önce anne olan Sinem’in son hali...

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’la görüntülendi! 11 ay önce anne olan Sinem’in son hali...

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Geçen sene Mayıs ayında ikinci kez anne-baba olan çift, önceki akşam arkadaşları Burçin Terzioğlu ve Umut Duygu ile kameralara yansıdı. 11 ay önce anne olan Sinem Kobal, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Öte yandan çiftin çocukları da merak konusu oldu. İşte Sinem Kobal'ın son hali ve ünlü çiftin kızları Lalin ile Leyla...

16.04.2023 15:46 - Son Güncelleme: 16.04.2023 15:46
Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’la görüntülendi! 11 ay önce anne olan Sinem’in son hali...

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’la görüntülendi! 11 ay önce anne olan Sinem’in son hali...

Ünlü çift 2020 yılında ise ilk çocukları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’la görüntülendi! 11 ay önce anne olan Sinem’in son hali...

Geçen sene Mayıs ayında da kızları Leyla'ya kavuşan ünlü çift, önceki akşam arkadaşları Burçin Terzioğlu ve Umut Duygu ile kameralara yansıdı.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’la görüntülendi! 11 ay önce anne olan Sinem’in son hali...

11 ay önce anne olan Sinem Kobal, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Çiftin keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’la görüntülendi! 11 ay önce anne olan Sinem’in son hali...

İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun keyifli akşamlarından o kareler...

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