“4 tane eşim var” diyen Sinan Akçıl’dan imam nikahı itirafı! Yorumların ardından ilk açıklama geldi! “Bundan gocunmuyorum...”
Sinan Akçıl konuk olduğu bir YouTube programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, imam nikahı açıklaması ise kısa sürede gündem oldu. "İmam nikahını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" ifadelerini kullanan Akçıl, yapılan haber ve yorumlara da açıklık getirerek son noktayı koydu. İşte Sinan Akçıl'ın o açıklamaları...
16.04.2023 16:21 - Son Güncelleme: 16.04.2023 16:22
Burcu Kıratlı ile 2 kez evlenip boşanmasıyla uzun süre konuşulan Sinan Akçıl, Danla Bilic'in YouTube programında evlilik ve imama nikahı konusunda ilginç itiraflarda bulundu.