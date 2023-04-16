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Haberler Magazin “4 tane eşim var” diyen Sinan Akçıl’dan imam nikahı itirafı! Yorumların ardından ilk açıklama geldi! “Bundan gocunmuyorum...”

“4 tane eşim var” diyen Sinan Akçıl’dan imam nikahı itirafı! Yorumların ardından ilk açıklama geldi! “Bundan gocunmuyorum...”

Sinan Akçıl konuk olduğu bir YouTube programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, imam nikahı açıklaması ise kısa sürede gündem oldu. "İmam nikahını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" ifadelerini kullanan Akçıl, yapılan haber ve yorumlara da açıklık getirerek son noktayı koydu. İşte Sinan Akçıl'ın o açıklamaları...

takvim.com.tr
16.04.2023 16:21 - Son Güncelleme: 16.04.2023 16:22
“4 tane eşim var” diyen Sinan Akçıl’dan imam nikahı itirafı! Yorumların ardından ilk açıklama geldi! “Bundan gocunmuyorum...”

Burcu Kıratlı ile 2 kez evlenip boşanmasıyla uzun süre konuşulan Sinan Akçıl, Danla Bilic'in YouTube programında evlilik ve imama nikahı konusunda ilginç itiraflarda bulundu.

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“4 tane eşim var” diyen Sinan Akçıl’dan imam nikahı itirafı! Yorumların ardından ilk açıklama geldi! “Bundan gocunmuyorum...”

Akçıl, Danla Bilic'in "Çok inançlı biriymişsin, böyle bir bilgi edindim" sözlerine "Doğru evet, Umre yaptım" sözüyle karşılık verdi.

“4 tane eşim var” diyen Sinan Akçıl’dan imam nikahı itirafı! Yorumların ardından ilk açıklama geldi! “Bundan gocunmuyorum...”

Bilic'in "İmam nikahı bağımlılığı nedir?" sözlerini de şöyle yanıtladı: "Evet severim. Severiz kardeşim öyle işleri. Karşımdaki insana imam nikahından önce 'Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim' dedim yani.

“4 tane eşim var” diyen Sinan Akçıl’dan imam nikahı itirafı! Yorumların ardından ilk açıklama geldi! “Bundan gocunmuyorum...”

Ona bakarsan 4 tane eşim var yani. 'Boş ol' diyemedim ki. Konuşmuyorlar benimle. Yüzüne karşı 3 kere 'Boş ol' demen lazım. Şimdi söyleyebilirim. 12 kere diyebilir miyim?"

“4 tane eşim var” diyen Sinan Akçıl’dan imam nikahı itirafı! Yorumların ardından ilk açıklama geldi! “Bundan gocunmuyorum...”

Ünlü şarkıcı ekran karşısında imam nikahıyla evlendiği 4 kişiyi ima ederek 12 kez "Boş ol" kelimesini kullandı. "Böyle oluyor mu bilmiyorum, dinimize uygun mu bu? Bilmiyorum" diyen Akçıl, yeniden evlilik konusuna da yeşil ışık yaktı.

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