3 yıl önce toprağa vermişti! Ebru Şallı "ponçiğim" dediği oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde yürek yaktı! “Sensiz geçen 1 yıl daha...”
Harun Tan ile 2002-2013 yılları arasında evli kalan Ebru Şallı'nın bu evlilikten Pars Tan ve Beren Tan adında iki evladı oldu. Şallı'nın "ponçiğim" diye seslendiği oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek henüz 10 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Pars'a olan özlemini her fırsatta dile getiren acılı anne Ebru Şallı, oğlunun ölümünün üçüncü yıl dönümünde yeni bir paylaşım da bulundu ve yürek yaktı. "Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçigim" diyen Şallı'nın satırları ve yayınladığı fotoğraflar görenleri kahretti. İşte Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı hüzünlü paylaşımlar...
16.04.2023 13:52 - Son Güncelleme: 16.04.2023 13:58
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek henüz 10 yaşında iken 16 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi.