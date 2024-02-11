Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! Sinem Kobal gelin gittiği memleket...

İmizalıoğlu, yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ve meslektaşı Sinem Kobal'la mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun hayatı merak edildi. İki çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu hakkında en çok "Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte ünlü oyuncunun memleketi...