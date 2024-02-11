Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! Sinem Kobal gelin gittiği memleket...

İmizalıoğlu, yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ve meslektaşı Sinem Kobal'la mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun hayatı merak edildi. İki çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu hakkında en çok "Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte ünlü oyuncunun memleketi...
Kenan İmirzalıoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüyle birlikte gündem oldu.
Bunun üzerine Deli Yürek, Ezel, Karadayı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Sinem Kobal ile 2016 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Lalin ve Leyla adında iki kız evladı olan Kenan İmirzalıoğlu'nun özellikle memleketi merak edildi.