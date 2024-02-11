Avanak Apti’nin Barut Osman’ı Ünal Gürel’in oğlu da kendi gibi oyuncu! Bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal’ın rol arkadaşı...

Kadrosunda Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ali Şen, Macit Flordun gibi isimlerin yer aldığı Avanak Apti'de canlandırdığı Barut Osman karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Ünal Gürel hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünal'ın oğlunun da oyuncu olduğu ortaya çıktı. "Ünal Gürel'in oğlu kim?" sorusunun yanıtını aratanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel'in oğlu kimmiş...
Kadrosunda Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ali Şen, Macit Flordun gibi isimlerin yer aldığı Avanak Apti'de Barut Osman karakterini canlandıran Ünal Gürel, filmin bir kez daha televizyon erkanlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, senaryosunu ise Suavi Sualp'in kaleme aldığı 1978 yapımı filmde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Yedi Bela Hüsnü'de "Karamürselli Deli Hamdi", Sakar Şakir'de "Gardırop Fuat", Tokatçı'da "Karbonat Erol" karakterleriyle hafızalara kazınan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.