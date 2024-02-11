Avanak Apti’nin Barut Osman’ı Ünal Gürel’in oğlu da kendi gibi oyuncu! Bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal’ın rol arkadaşı...

Kadrosunda Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ali Şen, Macit Flordun gibi isimlerin yer aldığı Avanak Apti'de canlandırdığı Barut Osman karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Ünal Gürel hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünal'ın oğlunun da oyuncu olduğu ortaya çıktı. "Ünal Gürel'in oğlu kim?" sorusunun yanıtını aratanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel'in oğlu kimmiş...