5 ay evli kaldılar! Yargı’nın Fırat’ı Alican Yücesoy’un eski eşinin kim olduğunu duyan inanamadı! Meğer Kırmızı Oda’nın yıldızıyla...

5 ay evli kaldılar! Yargı'nın Fırat'ı Alican Yücesoy'un eski eşinin kim olduğunu duyan inanamadı! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yargı dizisinde Fırat karakterini canlandıran Alican Yücesoy'un hayatı merak edildi. 41 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Yücesoy'un Kırmızı Oda'nın ünlü oyuncusuyla 5 ay evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Alican Yücesoy'un kendisi gibi çok ünlü bir ünlü olan eski eşi kim...
Yargı dizisinde Fırat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alican Yücesoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?
Alican Yücesoy, 22 Ekim 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne tarafı yarı Bulgaristan, Rusçuk göçmeni yarı Bartınlı iken baba tarafı Arap kökenlidir.
Yücesoy, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiştir.