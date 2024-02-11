5 ay evli kaldılar! Yargı’nın Fırat’ı Alican Yücesoy’un eski eşinin kim olduğunu duyan inanamadı! Meğer Kırmızı Oda’nın yıldızıyla...

5 ay evli kaldılar! Yargı'nın Fırat'ı Alican Yücesoy'un eski eşinin kim olduğunu duyan inanamadı! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yargı dizisinde Fırat karakterini canlandıran Alican Yücesoy'un hayatı merak edildi. 41 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Yücesoy'un Kırmızı Oda'nın ünlü oyuncusuyla 5 ay evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Alican Yücesoy'un kendisi gibi çok ünlü bir ünlü olan eski eşi kim...