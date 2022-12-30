Kim Milyoner Olmak İster’in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! İşte Sinem Kobal’ın gelin gittiği memleket...
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı ve başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlendi. Bu evlilikten Lalin ve Leyla adında iki kız evladı olan Kenan İmirzalıoğlu, özel hayatı ve kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi. Deli Yürek, Ezel, Karadayı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, şimdi ise memleketiyle gündeme geldi. Hayatı merak edilip araştırılan İmirzalıoğlu hakkında "Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi...
30.12.2022 20:13 - Son Güncelleme: 30.12.2022 20:13
Kenan İmirzalıoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünün tanıtımının yayınlanması üzerine gündem oldu.
Sinem Kobal ile 2016 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Lalin ve Leyla adında iki kız evladı olan Kenan İmirzalıoğlu'nun özellikle memleketi merak edildi.
Hayatı merak edilip araştırılan İmirzalıoğlu hakkında "Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.