5 gün önce anne olan Fatmagül Fakı doğum anını paylaştı! Survivor 2013’te yarışan Fatmagül yerli Adriana Lima diye anılıyordu...
'Survivor 2013' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Fatmagül Fakı, dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle sık sık adından söz ettirmişti. Geçen günlerde anne olan fenomen yarışmacı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından oğlu Kaan'a kavuşma anına ait görüntüleri yayınlayan ünlü isim, "En muhteşem yılbaşı girişimiz" ifadelerini kullandı. İşte Fatmagül Fakı'nın doğum anını yayınladığı o paylaşım...
30.12.2022 20:37 - Son Güncelleme: 30.12.2022 20:37
Survivor'da yarışan ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle tanınan Fatmagül Fakı, geçen günlerde oğlu Kaan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.