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Haberler Magazin 5 gün önce anne olan Fatmagül Fakı doğum anını paylaştı! Survivor 2013’te yarışan Fatmagül yerli Adriana Lima diye anılıyordu...

5 gün önce anne olan Fatmagül Fakı doğum anını paylaştı! Survivor 2013’te yarışan Fatmagül yerli Adriana Lima diye anılıyordu...

'Survivor 2013' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Fatmagül Fakı, dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle sık sık adından söz ettirmişti. Geçen günlerde anne olan fenomen yarışmacı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından oğlu Kaan'a kavuşma anına ait görüntüleri yayınlayan ünlü isim, "En muhteşem yılbaşı girişimiz" ifadelerini kullandı. İşte Fatmagül Fakı'nın doğum anını yayınladığı o paylaşım...

takvim.com.tr
30.12.2022 20:37 - Son Güncelleme: 30.12.2022 20:37
5 gün önce anne olan Fatmagül Fakı doğum anını paylaştı! Survivor 2013’te yarışan Fatmagül yerli Adriana Lima diye anılıyordu...

Survivor'da yarışan ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle tanınan Fatmagül Fakı, geçen günlerde oğlu Kaan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

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5 gün önce anne olan Fatmagül Fakı doğum anını paylaştı! Survivor 2013’te yarışan Fatmagül yerli Adriana Lima diye anılıyordu...

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Fakı, oğlu Kaan'a kavuşma anına ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.

5 gün önce anne olan Fatmagül Fakı doğum anını paylaştı! Survivor 2013’te yarışan Fatmagül yerli Adriana Lima diye anılıyordu...

Fakı, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Hoş geldin minik kuzumuz. Ben de bebeğimiz de çok iyiyiz şükürler olsun. Arayan, soran tüm güzel dileklerini ileten dostlarımıza teşekkür ederiz. 25.12.2022...

5 gün önce anne olan Fatmagül Fakı doğum anını paylaştı! Survivor 2013’te yarışan Fatmagül yerli Adriana Lima diye anılıyordu...

En muhteşem yılbaşı girişimiz. Şükürler olsun! 9 ay boyunca bizden sonsuz ilgisini esirgemeyen değerli hocamız ve muhteşem ekibine ne kadar teşekkür etsem az.

5 gün önce anne olan Fatmagül Fakı doğum anını paylaştı! Survivor 2013’te yarışan Fatmagül yerli Adriana Lima diye anılıyordu...

Sizi çok seviyoruz. Bizi doğumda yalnız bırakmayan değerli hocamız iyi ki varsınız. Bir pazar kahvaltısı borcumuz oldu. "

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