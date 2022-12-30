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Haberler Magazin 2’nci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! “Şaka! Nasıl büyümüş” Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

2’nci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! “Şaka! Nasıl büyümüş” Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Ekim ayında oğlu Cem'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan 29 yaşındaki Alkoçlar'ın geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar, doğuma günler kala karnı burnunda halini yayınladı. Alkoçlar'ın büyüyen karnını gören bir sosyal medya kullanıcısı "Şaka! Nasıl büyümüş" yorumunda bulundu. İşte Aslışah Alkoçlar'ın yırtmaçlı ve dekolteli elbisesi ile verdiği karnı burnunda pozlar...

takvim.com.tr
30.12.2022 19:20 - Son Güncelleme: 30.12.2022 19:20
2’nci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! “Şaka! Nasıl büyümüş” Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

Geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, ekim ayında da oğlu Cem'i kucağına almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2’nci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! “Şaka! Nasıl büyümüş” Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

Anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliğiyle çok konuşulan Alkoçlar'ın geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı.

2’nci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! “Şaka! Nasıl büyümüş” Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar, doğuma günler kala karnı burnunda halini yayınladı.

2’nci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! “Şaka! Nasıl büyümüş” Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

Alkoçlar'ın büyüyen karnını gören bir sosyal medya kullanıcısı "Şaka! Nasıl büyümüş" yorumunda bulundu.

2’nci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! “Şaka! Nasıl büyümüş” Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...

Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu.

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