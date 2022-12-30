2’nci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! “Şaka! Nasıl büyümüş” Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Ekim ayında oğlu Cem'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan 29 yaşındaki Alkoçlar'ın geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar, doğuma günler kala karnı burnunda halini yayınladı. Alkoçlar'ın büyüyen karnını gören bir sosyal medya kullanıcısı "Şaka! Nasıl büyümüş" yorumunda bulundu. İşte Aslışah Alkoçlar'ın yırtmaçlı ve dekolteli elbisesi ile verdiği karnı burnunda pozlar...
30.12.2022 19:20 - Son Güncelleme: 30.12.2022 19:20
Geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, ekim ayında da oğlu Cem'i kucağına almıştı.
Anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliğiyle çok konuşulan Alkoçlar'ın geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı.