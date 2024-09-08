7.Koğuştaki Mucize'de Aras Bulut İynemli'nin kızı Ova'yı oynamıştı! Nisa Sofiya Aksongur şimdilerde kocaman genç kız oldu

Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, İlker Aksum gibi ünlü isimlerin bir araya geldiği 7.Koğuştaki Mucize, yayınlandığı dönemde adından sıkça söz ettirdi. 2019 yapımı filmde Aras Bulut İynemli'nin kızı Ova'ya hayat veren Nisa Sofiya Aksongur'un son hali büyük şaşkınlık yarattı. Şimdilerde 13 yaşında olan Nisa Sofiya Aksongur'un son haline gelin bakalım...