7.Koğuştaki Mucize'de Aras Bulut İynemli'nin kızı Ova'yı oynamıştı! Nisa Sofiya Aksongur şimdilerde kocaman genç kız oldu

Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, İlker Aksum gibi ünlü isimlerin bir araya geldiği 7.Koğuştaki Mucize, yayınlandığı dönemde adından sıkça söz ettirdi. 2019 yapımı filmde Aras Bulut İynemli'nin kızı Ova'ya hayat veren Nisa Sofiya Aksongur'un son hali büyük şaşkınlık yarattı. Şimdilerde 13 yaşında olan Nisa Sofiya Aksongur'un son haline gelin bakalım...
7. Koğuştaki Mucize'nin Minik Yıldızı Büyüdü! Nisa Sofiya Aksongur Şimdilerde Genç Bir Kız
Bir döneme damga vuran 7. Koğuştaki Mucize filmi, izleyenlerin gözyaşlarına boğulduğu sahnelerle hafızalara kazındı.
Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, İlker Aksum'un oyunculuklarını bir kere daha kanıtladığı film yeniden gündem oldu.