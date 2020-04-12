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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ne okudu? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun mezun olduğu bölüm
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ne okudu? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun mezun olduğu bölüm
Kim Milyoner Olmak İster Atv ekranlarında başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster ile yeniden ekranlarda...Doğal tavırları ve bilgili yorumları ile dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu'nun hangi bölümden mezun olduğu hayranları tarafından merak edildi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun mezun olduğu okul ve bölüm...
12.04.2020 10:58
- Son Güncelleme: 12.04.2020 10:58
Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster ile Atv ekranlarında izleyicisine hem eğlendiren hem de düşündüren anlara ev sahipliği yapıyor. Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren başarılı oyuncu, sunuculuğu ile de dikkat çekiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hem başarılı hem de karizmatik sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun hangi okuldan mezun olduğu ve okuduğu bölüm merak konusu oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin mezun olduğu okullar ve bölümler...
Pınar Altuğ - Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okumuş ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmiş.
Müge Anlı - Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.