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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ne okudu? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun mezun olduğu bölüm

Kim Milyoner Olmak İster Atv ekranlarında başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster ile yeniden ekranlarda...Doğal tavırları ve bilgili yorumları ile dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu'nun hangi bölümden mezun olduğu hayranları tarafından merak edildi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun mezun olduğu okul ve bölüm...

12.04.2020 10:58 - Son Güncelleme: 12.04.2020 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





