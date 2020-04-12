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Ozan Güven evinin önünde ateş püskürdü: Bana ne lan Cem'den!

Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı oyuncu Ozan Güven, evinin önünde pijamaları ile köpeğini gezdirirken görüntülendi. 44 yaşındaki oyuncu, objektifleri fark edince sinirlendi. Köpeğini yolda bırakıp koşarak eve kaçan sonra dönüp köpeğini alan Güven, "Burası benim mahallem, kapatın lan kameraları" diye bağırdı. Bu sırada "Cem Yılmaz'ın evinin çöp konteynerında geçen gün yangın çıktı" diyen bir haberciye "Bana ne lan Cem'den" karşılığını verdi.

12.04.2020 10:08 - Son Güncelleme: 12.04.2020 10:31
Ozan Güven evinin önünde ateş püskürdü: Bana lan Cem'den!

Cem Yılmaz'ın arkadaşı Ozan Güven, geçtiğimiz cuma günü köpeğini gezdirmek istedi. Pijamalarıyla sokağa çıkan ünlü oyuncu gazetecileri görünce çılgına döndü.

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Ozan Güven evinin önünde ateş püskürdü: Bana lan Cem'den!

KOŞARAK EVİNE KAÇTI

Koşarak evine kaçan Ozan Güven, köpeğini yardımcısına teslim etti. Basın mensuplarına, "Saçmalamayın artık yeter ya" diyerek sitem etti. Güven, evimin önündeyim köpeğimi gezdiriyorum diyerek sitemli sözlerine devam etti.

Ozan Güven evinin önünde ateş püskürdü: Bana lan Cem'den!

"BANA NE LAN CEM'DEN"

Bir televizyon muhabiri geçtiğimiz gün komşunuz Cem Yılmaz'ın bahçesinde yangın çıktı deyince deliye döndü. "Banane lan Cem'den, kapatın kamerayı, çekmeyin, kapatın, kapatır mısın kamerayı. Kapat lan kamerayı. Çek köpeği de çekin ne güzel değil mi?" diyerek evine girdi. Ozan Güven'in bir dönem yedikleri, içtikleri ayrı gitmediği Cem Yılmaz'ın ismini duyunca neden küplere bindiği ise merak konusu oldu.

Ozan Güven evinin önünde ateş püskürdü: Bana lan Cem'den!
Ozan Güven evinin önünde ateş püskürdü: Bana lan Cem'den!

Bir süredir yaşadıkları aşkla gündemde olan ve artık kameralardan kaçmayan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, 20 gündür karantinaydı. Gözlerden uzak olan ünlü çift, geçtiğimiz Çarşamba günü Yılmaz'ın Levent'teki villasından çıkarken görüntülendi.

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