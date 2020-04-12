Ozan Güven evinin önünde ateş püskürdü: Bana ne lan Cem'den!

"BANA NE LAN CEM'DEN"



Bir televizyon muhabiri geçtiğimiz gün komşunuz Cem Yılmaz'ın bahçesinde yangın çıktı deyince deliye döndü. "Banane lan Cem'den, kapatın kamerayı, çekmeyin, kapatın, kapatır mısın kamerayı. Kapat lan kamerayı. Çek köpeği de çekin ne güzel değil mi?" diyerek evine girdi. Ozan Güven'in bir dönem yedikleri, içtikleri ayrı gitmediği Cem Yılmaz'ın ismini duyunca neden küplere bindiği ise merak konusu oldu.