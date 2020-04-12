Ozan Güven evinin önünde ateş püskürdü: Bana ne lan Cem'den!
Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı oyuncu Ozan Güven, evinin önünde pijamaları ile köpeğini gezdirirken görüntülendi. 44 yaşındaki oyuncu, objektifleri fark edince sinirlendi. Köpeğini yolda bırakıp koşarak eve kaçan sonra dönüp köpeğini alan Güven, "Burası benim mahallem, kapatın lan kameraları" diye bağırdı. Bu sırada "Cem Yılmaz'ın evinin çöp konteynerında geçen gün yangın çıktı" diyen bir haberciye "Bana ne lan Cem'den" karşılığını verdi.
"BANA NE LAN CEM'DEN"
Bir televizyon muhabiri geçtiğimiz gün komşunuz Cem Yılmaz'ın bahçesinde yangın çıktı deyince deliye döndü. "Banane lan Cem'den, kapatın kamerayı, çekmeyin, kapatın, kapatır mısın kamerayı. Kapat lan kamerayı. Çek köpeği de çekin ne güzel değil mi?" diyerek evine girdi. Ozan Güven'in bir dönem yedikleri, içtikleri ayrı gitmediği Cem Yılmaz'ın ismini duyunca neden küplere bindiği ise merak konusu oldu.