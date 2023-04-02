Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli! İşte Sinem Kobal’ın biricik eşinin memleketi...
ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Milyonları ATV ekranına kilitleyen yeni bölümün ardından hayatı merak edilen oyuncunun özellikle memleketi araştırıldı. Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası İmirzalıoğlu hakkında en çok "Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi...
02.04.2023 22:15 - Son Güncelleme: 02.04.2023 22:15
ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyiciyle buluştu.
Milyonları ATV ekranına kilitleyen yeni bölümün ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı da merak konusu olup araştırılmaya başlandı.
Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası İmirzalıoğlu'nun özellikle memleketi merak edildi.