40 yaşındaki Büşra Pekin 5-6 kilo verdiğini söyleyip itirafları peş peşe sıraladı! İnanılmaz değişimin sırrını açıkladı! “Gençlik iksiri...”

Proje bazlı kilo alıp verdiğini söyleyen Büşra Pekin, şu ifadeleri kullandı: "Yani 'Dilberay' filmi için kilo almam gerekti, aldım. Ardından 'Kolonya Cumhuriyeti' filmi için kilo vermem gerekti, verdim. 'Hadi İnşallah' filmi için de yine almam gerekti, aldım. Bunlar arasında zamanlar var tabii. Ben Büşra olarak nötr, sağlıklı bir yerde durmayı seviyorum. 'Çok Güzel Hareketler'le bugün arasında ne kadar fark var diye sorsalar olsa olsa 5-6 kilo daha fazlaydım.