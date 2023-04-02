40 yaşındaki Büşra Pekin 5-6 kilo verdiğini söyleyip itirafları peş peşe sıraladı! İnanılmaz değişimin sırrını açıkladı! “Gençlik iksiri...”
40 yaşındaki Büşra Pekin 5-6 kilo verdiğini söyleyip itirafları peş peşe sıraladı! Hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Büşra Pekin, son dönemlerde değişimiyle sık sık adından söz ettirdi. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, yüzündeki değişimle de dikkat çekti. Birçok kişi Pekin'in estetik yaptırdığını iddia ederken Büşra Pekin, verdiği bir röportajda gerçekleri tek tek açıkladı. İşte Büşra Pekin'in güzellik sırları ve dikkat çeken itirafları...
Ünlü oyuncu Büşra Pekin hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü isim, son dönemlerde ise değişimiyle gündeme geldi. Birçok kişi Pekin'in estetik yaptırdığını iddia ederken Büşra Pekin, verdiği bir röportajda gerçekleri tek tek açıkladı. İşte Hakan Gence'ye konuşan Pekin'in dikkat çeken açıklamalarından satır başları...
Proje bazlı kilo alıp verdiğini söyleyen Büşra Pekin, şu ifadeleri kullandı: "Yani 'Dilberay' filmi için kilo almam gerekti, aldım. Ardından 'Kolonya Cumhuriyeti' filmi için kilo vermem gerekti, verdim. 'Hadi İnşallah' filmi için de yine almam gerekti, aldım. Bunlar arasında zamanlar var tabii. Ben Büşra olarak nötr, sağlıklı bir yerde durmayı seviyorum. 'Çok Güzel Hareketler'le bugün arasında ne kadar fark var diye sorsalar olsa olsa 5-6 kilo daha fazlaydım.
Şu estetik kısmına gelelim. Hep güzeldin ama şimdi bir şeyler olmuş. Hadi itiraf et, neler yaptırdın?
Ben zaten her kadın gibi güzeldim, projelerim için kendimi değiştiriyordum. Şu anda o tarz bir proje olmadığı için özüme döndüm. Ben her sene kendimi geliştirmeye ve en iyi versiyonum olmaya yemin ettim. Daha neler göreceğiz bakalım.