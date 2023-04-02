1 çocuk annesi Demet Akalın kızı ve kayınvalidesini paylaştı! Okan Kurt’un annesini gören şaşıp kaldı! “Annesi değil ablası sanki...”
Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, hem şarkıları hem açıklamaları hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Okan Kurt ile yaptığı evlilikten Hira Kurt adında bir kızı olan Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen ünlü şarkıcı, son olarak kızı ve kayınvalidesinin bir pozunu yayınladı. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken Okan Kurt'un annesi için "Annesi değil ablası sanki" yorumu yapıldı. İşte Demet Akalın'ın güzeller güzeli kayınvalidesi...
02.04.2023 22:54 - Son Güncelleme: 02.04.2023 22:54
Mankenlikle başladığı kariyerine 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde rol alarak oyunculuğu da ekleyen Demet Akalın, 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü.
Magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıkan Akalın, 2012'de Okan Kurt ile evlenerek 2014'te kızı Hira'yı dünyaya getirdi.
Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, hem şarkıları hem açıklamaları hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.