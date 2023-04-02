RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 1 çocuk annesi Demet Akalın kızı ve kayınvalidesini paylaştı! Okan Kurt’un annesini gören şaşıp kaldı! “Annesi değil ablası sanki...”

1 çocuk annesi Demet Akalın kızı ve kayınvalidesini paylaştı! Okan Kurt’un annesini gören şaşıp kaldı! “Annesi değil ablası sanki...”

Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, hem şarkıları hem açıklamaları hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Okan Kurt ile yaptığı evlilikten Hira Kurt adında bir kızı olan Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen ünlü şarkıcı, son olarak kızı ve kayınvalidesinin bir pozunu yayınladı. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken Okan Kurt'un annesi için "Annesi değil ablası sanki" yorumu yapıldı. İşte Demet Akalın'ın güzeller güzeli kayınvalidesi...

takvim.com.tr
02.04.2023 22:54 - Son Güncelleme: 02.04.2023 22:54
1 çocuk annesi Demet Akalın kızı ve kayınvalidesini paylaştı! Okan Kurt’un annesini gören şaşıp kaldı! “Annesi değil ablası sanki...”

Mankenlikle başladığı kariyerine 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde rol alarak oyunculuğu da ekleyen Demet Akalın, 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü.

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1 çocuk annesi Demet Akalın kızı ve kayınvalidesini paylaştı! Okan Kurt’un annesini gören şaşıp kaldı! “Annesi değil ablası sanki...”

Ancak ünlü şarkıcı asıl çıkışı "Aşkın Açamadığı Kapı" şarkısıyla yaptı. Akalın, takip eden yıllarda ise "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe", "Hayalet", "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" gibi şarkılarıyla listeleri alt üst etti.

1 çocuk annesi Demet Akalın kızı ve kayınvalidesini paylaştı! Okan Kurt’un annesini gören şaşıp kaldı! “Annesi değil ablası sanki...”

Magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıkan Akalın, 2012'de Okan Kurt ile evlenerek 2014'te kızı Hira'yı dünyaya getirdi.

1 çocuk annesi Demet Akalın kızı ve kayınvalidesini paylaştı! Okan Kurt’un annesini gören şaşıp kaldı! “Annesi değil ablası sanki...”

Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın, hem şarkıları hem açıklamaları hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

1 çocuk annesi Demet Akalın kızı ve kayınvalidesini paylaştı! Okan Kurt’un annesini gören şaşıp kaldı! “Annesi değil ablası sanki...”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen ünlü şarkıcı, son olarak kızı ve kayınvalidesinin bir pozunu yayınladı.

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