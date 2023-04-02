1 çocuk annesi Demet Akalın kızı ve kayınvalidesini paylaştı! Okan Kurt’un annesini gören şaşıp kaldı! “Annesi değil ablası sanki...”

Ancak ünlü şarkıcı asıl çıkışı "Aşkın Açamadığı Kapı" şarkısıyla yaptı. Akalın, takip eden yıllarda ise "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe", "Hayalet", "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" gibi şarkılarıyla listeleri alt üst etti.