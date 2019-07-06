Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek sosyal medyayı salladı! İşte Hilal Altınbilek'in o halleri
ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yaparken, Züleyha rolüyle dikkatleri üzerine çeken Hilal Altınbilek sosyal medyanın gündemi oldu. Güzel oyuncu gösterdiği oyunculukla herkesi mest ederken Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başardı. Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Hilal Altınbilek, bu kez karakteri Züleyha dışında gündeme oldu. Hayranları Hilal Altınbilek'in özel hayatını mercek altına aldı. Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek, ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu. Hilal Altınbilek sosyal medyayı salladı. İşte magazin gündeminde yer eden o fotoğraflar...
Züleyha rolüyle Bir Zamanlar Çukurova dizisine damga vuran Hilal Altınbilek haftanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Hilal Altınbilek Züleyha rolündeki performansıyla beğeni topladı. ATV izleyicisinin dikkatini çeken Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek, ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu.