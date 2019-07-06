Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek sosyal medyayı salladı! İşte Hilal Altınbilek'in o halleri

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yaparken, Züleyha rolüyle dikkatleri üzerine çeken Hilal Altınbilek sosyal medyanın gündemi oldu. Güzel oyuncu gösterdiği oyunculukla herkesi mest ederken Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başardı. Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Hilal Altınbilek, bu kez karakteri Züleyha dışında gündeme oldu. Hayranları Hilal Altınbilek'in özel hayatını mercek altına aldı. Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek, ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu. Hilal Altınbilek sosyal medyayı salladı. İşte magazin gündeminde yer eden o fotoğraflar...

06.07.2019 22:23 - Son Güncelleme: 06.07.2019 22:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





