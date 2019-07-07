Leonardo DiCaprio, Al Pacino'nun üvey kızı Camila Morrone ile böyle yakalandı

44 yaşındaki dünyaca ünlü Oscarlı oyuncu Leonardo Leonardo DiCaprio, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ile objektiflere takıldı. DiCaprio, yaklaşık iki yıldır beraber olduğu kız arkadaşı Camila Morrone ile Malibu'da görüntülendi. DiCaprio, ünlü oyuncu Al Pacino'nun üvey kızı olan Morrone bir ara jakuzi keyfi yaptı. Camila Morrone Arjantinli bir model ve oyuncu.

07.07.2019 09:12 - Son Güncelleme: 07.07.2019 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





