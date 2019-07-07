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Leonardo DiCaprio, Al Pacino'nun üvey kızı Camila Morrone ile böyle yakalandı

44 yaşındaki dünyaca ünlü Oscarlı oyuncu Leonardo Leonardo DiCaprio, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ile objektiflere takıldı. DiCaprio, yaklaşık iki yıldır beraber olduğu kız arkadaşı Camila Morrone ile Malibu'da görüntülendi. DiCaprio, ünlü oyuncu Al Pacino'nun üvey kızı olan Morrone bir ara jakuzi keyfi yaptı. Camila Morrone Arjantinli bir model ve oyuncu.

07.07.2019 09:12 - Son Güncelleme: 07.07.2019 09:12
Leonardo DiCaprio, Al Pacino'nun üvey kızı Camila Morrone ile böyle yakalandı

Çapkınlık haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen yakışıklı oyuncu, 22 yaş küçük manken ile tatilin tadını doyasıya çıkarıyor.

Leonardo DiCaprio, Al Pacino'nun üvey kızı Camila Morrone ile böyle yakalandı

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Leonardo aşk sarhoşu...

Leonardo DiCaprio, Al Pacino'nun üvey kızı Camila Morrone ile böyle yakalandı

44 yaşındaki yıldız, yaklaşık iki yıldır beraber olduğu Camila Morrone ile Malibu'da görüntülendi.

Leonardo DiCaprio, Al Pacino'nun üvey kızı Camila Morrone ile böyle yakalandı

Ünlü çift, Rupert Murdoch'ın malikanesindeki bir partiye katıldı.

Leonardo DiCaprio, Al Pacino'nun üvey kızı Camila Morrone ile böyle yakalandı

DiCaprio ile 22 yaşındaki Arjantinli manken sevgilisi, bir ara jakuzi keyfi yaptı.

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