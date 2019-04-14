Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın dün doğum günüydü. Eşi İman Elbani, Murat Yıldırım'ın doğum gününü Kim Milyoner Olmak İster stüdyosunda pasta keserek kutladı. Elbani, o anları sosyal medya hesabından "Happy birthday my beloved husband" notunu düşerek paylaştı. İşte Milyoner'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'a yapılan sürpriz doğum gününden kareler...
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'a eşi İman Elbani'den doğum günü sürprizi14.04.2019 00:54
- Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'a eşi İman Elbani'den doğum günü sürprizi
- Yer: Erzurum... Ortalık savaş alanına döndü! Taş, sopa, pompalı tüfek...
- Rıza Çalımbay: İnşallah Beşiktaş şampiyon olur
- Margaritis Schinas'tan Türkiye'nin ekonomik atılımlarına övgü
- İş adamının cenazesi sonrası çatışma çıktı! İşte o anlar
- Dehşeti yaşadılar! Her şey bir anda oldu
- Yerel seçimde hangi hatalar tespit edildi? İstanbul'da seçim yenilecek mi? İşte detaylar
- Can Bartu'nun cenaze töreninde siyasi şov!
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD ziyareti kimleri neden rahatsız etti?
- Saadet Partisi milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan Çamlıca Camii'ne skandal benzetme
- Londra'da Büyükelçilik aracına saldırı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.