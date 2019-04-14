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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'a eşi İman Elbani'den doğum günü sürprizi

14.04.2019 00:54

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın dün doğum günüydü. Eşi İman Elbani, Murat Yıldırım'ın doğum gününü Kim Milyoner Olmak İster stüdyosunda pasta keserek kutladı. Elbani, o anları sosyal medya hesabından "Happy birthday my beloved husband" notunu düşerek paylaştı. İşte Milyoner'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'a yapılan sürpriz doğum gününden kareler...


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