Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir bağımlı çıktı! Elinden düşmüyor

Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterini canlandıran Demet Özdemir rol arkadaşı Can Yaman ile sevgili mi değil mi? Hem dizinin izleyicilerinin hem de magazin dünyasını takip edenlerin en çok merak ettiği konulardan biri bu. Hal böyle olunca tüm gözler Demet Özdemir'in üzerinde. O ise her anını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Demet Özdemir şimdi de bağımlı çıktı ve o anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ancak bağımlı olan sadece o değil...

13.04.2019 16:46 - Son Güncelleme: 13.04.2019 16:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





