Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir bağımlı çıktı! Elinden düşmüyor
Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterini canlandıran Demet Özdemir rol arkadaşı Can Yaman ile sevgili mi değil mi? Hem dizinin izleyicilerinin hem de magazin dünyasını takip edenlerin en çok merak ettiği konulardan biri bu. Hal böyle olunca tüm gözler Demet Özdemir'in üzerinde. O ise her anını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Demet Özdemir şimdi de bağımlı çıktı ve o anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ancak bağımlı olan sadece o değil...
ÜNLÜLER VE BAĞIMLISI OLDUKLARI OYUNLAR
Ajda Pekkan
Süperstar oyun konusunda sınır tanımayan isimlerin en başında geliyor. Oyun oynayabilmek için Facebook hesabı olmadığı için "yeni can" alamadığından, "sanal kredi kartı" ile oynadığı oyunlar için "yardım" alıyor. Sanal kredi kartı kullanmasının sebebi ise, internette yaşanan kredi kartı dolandırıcılığına yakalanmamak için. Candy Crush Soda, Harvest Swap ve Candy Crush Ajda Pekkan'ın bağımlısı olduğu oyunlar.