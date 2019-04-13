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Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir bağımlı çıktı! Elinden düşmüyor

Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterini canlandıran Demet Özdemir rol arkadaşı Can Yaman ile sevgili mi değil mi? Hem dizinin izleyicilerinin hem de magazin dünyasını takip edenlerin en çok merak ettiği konulardan biri bu. Hal böyle olunca tüm gözler Demet Özdemir'in üzerinde. O ise her anını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Demet Özdemir şimdi de bağımlı çıktı ve o anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ancak bağımlı olan sadece o değil...

13.04.2019 16:46 - Son Güncelleme: 13.04.2019 16:50
Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir bağımlı çıktı! Elinden düşmüyor

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Sanem Aydın karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir tam bir bağımlı çıktı. Demet Özdemir o anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir bağımlı çıktı! Elinden düşmüyor

ÜNLÜLER VE BAĞIMLISI OLDUKLARI OYUNLAR

Ajda Pekkan

Süperstar oyun konusunda sınır tanımayan isimlerin en başında geliyor. Oyun oynayabilmek için Facebook hesabı olmadığı için "yeni can" alamadığından, "sanal kredi kartı" ile oynadığı oyunlar için "yardım" alıyor. Sanal kredi kartı kullanmasının sebebi ise, internette yaşanan kredi kartı dolandırıcılığına yakalanmamak için. Candy Crush Soda, Harvest Swap ve Candy Crush Ajda Pekkan'ın bağımlısı olduğu oyunlar.

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir bağımlı çıktı! Elinden düşmüyor

Kerem Bürsin

2041 adlı zeka oyununu oynuyor.

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir bağımlı çıktı! Elinden düşmüyor

Metin Arolat

Kelimelik ve Kelime Avı oynuyor.

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir bağımlı çıktı! Elinden düşmüyor

Gülben Ergen

Facebook hesabı olduğu için, arkadaşlarına en sık can gönderen ve can isteyen isimlerin başında geliyor. Sevilen sanatçı tam bir Candy Crush bağımlısı. Oyuna ilk çıktığı günlerde başlamamasına rağmen, elinden düşürmediği tableti ve cep telefonu nedeniyle 800'lü seviyelere geldi bile…

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