Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şok gerçek! Meğer o isimle...
Atv ekranlarında yayınlanan, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Kim Milyoner Olmak İster'deki espirili tavırlarıyla izleyiciyi kendisine hayran bırakan Murat Yıldırım'ın eşi Imane Elbani'yi merak edenler, karşılaştıkları gerçek karşısına şaşkına uğradılar. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yakışıklı sunucusu Murat Yıldırım'ın eski eşi...
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın özel hayatı mercek altına alındı. Murat Yıldırım hayranları, Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının espirili sunucusu Murat Yıldırım'ın 4 yıl evli kaldığı ünlü isim ve diğer ünlülerin eski eşleri...