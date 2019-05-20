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Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şok gerçek! Meğer o isimle...

Atv ekranlarında yayınlanan, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Kim Milyoner Olmak İster'deki espirili tavırlarıyla izleyiciyi kendisine hayran bırakan Murat Yıldırım'ın eşi Imane Elbani'yi merak edenler, karşılaştıkları gerçek karşısına şaşkına uğradılar. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yakışıklı sunucusu Murat Yıldırım'ın eski eşi...

20.05.2019 17:04 - Son Güncelleme: 20.05.2019 17:04
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şok gerçek! Meğer o isimle...

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın özel hayatı mercek altına alındı. Murat Yıldırım hayranları, Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının espirili sunucusu Murat Yıldırım'ın 4 yıl evli kaldığı ünlü isim ve diğer ünlülerin eski eşleri...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 825. BÖLÜM TÜM SORU VE CEVAPLARI!

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şok gerçek! Meğer o isimle...

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Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şok gerçek! Meğer o isimle...

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Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şok gerçek! Meğer o isimle...
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şok gerçek! Meğer o isimle...

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

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