Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şok gerçek! Meğer o isimle...

Atv ekranlarında yayınlanan, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Kim Milyoner Olmak İster'deki espirili tavırlarıyla izleyiciyi kendisine hayran bırakan Murat Yıldırım'ın eşi Imane Elbani'yi merak edenler, karşılaştıkları gerçek karşısına şaşkına uğradılar. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yakışıklı sunucusu Murat Yıldırım'ın eski eşi...