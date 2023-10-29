Bülent Emrah Parlak ve gizemli arkadaşının aşk gecesi! Sokak ortasında sarmaş dolaş görüntülendiler! Meğer evli oyuncuyla...

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını duyuran Bülent Emrah Parlak, sokak ortasında gizemli bir arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı. Görüntülerin ardından ortaya atılan bir iddia ise ağızları açık bıraktı. Yasak aşk skandalı sosyal medyaya damga vurdu. Bakın Bülent Emrah Parlak'ın yanındaki gizemli kadın kimmiş...
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını duyuran Bülent Emrah Parlak, evli olduğu dönemde eşine şiddet uyguladığı yönünde çıkan haberler ile de gündem olmuştu.
2020 yılında evliliği son bulan Bülent Emrah Parlak, sabaha karşı gizemli bir kadınla Taksim sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi.
Asmalımescit'te bir mekanda eğlenen çift, mekan çıkışında alkolün de verdiği etkiyle kendilerini İstiklal Caddesi'nde buldu.