Bülent Emrah Parlak ve gizemli arkadaşının aşk gecesi! Sokak ortasında sarmaş dolaş görüntülendiler! Meğer evli oyuncuyla...

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını duyuran Bülent Emrah Parlak, sokak ortasında gizemli bir arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı. Görüntülerin ardından ortaya atılan bir iddia ise ağızları açık bıraktı. Yasak aşk skandalı sosyal medyaya damga vurdu. Bakın Bülent Emrah Parlak'ın yanındaki gizemli kadın kimmiş...