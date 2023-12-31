Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Yasemin Sakallıoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketi! Meğer İstanbul’da doğduktan sonra...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Lütfiye karakteri ve sosyal medya hesabında yayınladığı videolarla hafızalara kazınan Yasemin Sakallıoğlu, ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümüne konuk oldu. Yılbaşı akşamı ATV ekranlarında sevenleriyle buluşan ünlü oyuncunun hayatı da merak edildi. 2021 yılında Burak Yırtar ile evlenen Sakallıoğlu hakkında en çok "Yasemin Sakallıoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 35 yaşındaki Yasemin Sakallıoğlu'nun memleketi...