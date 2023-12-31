Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Yasemin Sakallıoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketi! Meğer İstanbul’da doğduktan sonra...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Lütfiye karakteri ve sosyal medya hesabında yayınladığı videolarla hafızalara kazınan Yasemin Sakallıoğlu, ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümüne konuk oldu. Yılbaşı akşamı ATV ekranlarında sevenleriyle buluşan ünlü oyuncunun hayatı da merak edildi. 2021 yılında Burak Yırtar ile evlenen Sakallıoğlu hakkında en çok "Yasemin Sakallıoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 35 yaşındaki Yasemin Sakallıoğlu'nun memleketi...
ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümüne konuk olan Yasemin Sakallıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?
Üç kardeşin en küçüğü olarak 1988'de dünyaya gelen Yasemin Sakallıoğlu, düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı. Konservatuar eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.
Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline geldi. Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şahan Gökbakar önderliğinde Zengo isminde ilk Sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde Burak Yırtar ile nikah masasına oturdu.