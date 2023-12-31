Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'den çok sert paylaşım! Ünlü o iki ismi hedef aldı: "Damgayı Dilan ve Engin Polat vuracak"

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen yardımcı Şule'nin çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Şule, sosyal medya hesabından ünlü iki ismin fotoğrafını paylaşarak bakın ne notu düştü...