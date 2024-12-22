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Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızların temsil ettiği 16 Türk Devleti arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 22 Aralık Pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta olağanüstü performansıyla büyük ödül sorusunu görmeye hak kazanan genç yarışmacı Ecesu Ürker, bu akşam milyonluk soruyla karşılaştı. Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı programda, Ürker'in büyük ödülü kazanıp kazanamayacağı merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 21:47 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 21:47
Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızların temsil ettiği 16 Türk Devleti arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru

Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV ekranlarında milyonların nefesini tutacağı bir bölüme imza attı. Genç yarışmacı Ecesu Ürker'in geçtiğimiz hafta sergilediği üstün performansla milyonluk soruyu açtırması, izleyicileri büyük bir heyecana sürükledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru ve cevabı...

Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızların temsil ettiği 16 Türk Devleti arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru

İŞTE 1 MİLYON TL'LİK SORU

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VE ARMASINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN GÜNEŞİN ETRAFINDAKİ 16 YILDIZIN TEMSİL ETTİĞİ 16 TÜRK DEVLETİ ARASINDA HANGİSİ YOKTUR?

Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızların temsil ettiği 16 Türk Devleti arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru

A- BATI HUN İMPARATORLUĞU

B- HARZEMŞAHLAR

C- AVAR İMPARATORLUĞU

D- ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızların temsil ettiği 16 Türk Devleti arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru

CEVAP:D

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALAN 16 DEVLET VE TARİHLERİ

  • Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204 - M.S. 216)
  • Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48 - 216)
  • Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375 - 469)
  • Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420 - 552)
  • Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552 - 745)
  • Avar İmparatorluğu (M.S. 565 - 835)
  • Hazar İmparatorluğu (M.S. 651 - 983)
  • Uygur Devleti (M.S. 745 - 1368)
  • Karahanlılar (M.S. 940 - 1040)
  • Gazneliler (M.S. 962 - 1183)
  • Büyük Selçuklu İmparatorluğu (M.S. 1040 - 1157)
  • Harzemşahlar (M.S. 1097 - 1231)
  • Altınordu Devleti (M.S. 1236 - 1502)
  • Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368 - 1501)
  • Babür İmparatorluğu (M.S. 1526 - 1858)
  • Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299 - 1922)
Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızların temsil ettiği 16 Türk Devleti arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU

Cumhurbaşkanlığı Forsu, Türk topluluklarının kültürel birikimini, bağımsız Türk devletlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder. 30x30 cm boyutlarında olup, Türk Bayrağı üzerine işlenen "Cumhurbaşkanlığı Arması"ndan oluşur. Güneş sonsuzluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni, 16 yıldız ise bağımsız 16 Türk devletini simgeler.

Tarih boyunca Türkler, güneş, yıldız ve ayı kutsal kabul etmiş; bağımsızlık ve egemenliği simgeleyen bayrak ve sancaklarda bu motifleri kullanmıştır. Osmanlılar da hilal ve yıldızı sancaklarında kullanmış; Topkapı Sarayı'ndaki sancaklarda benzer motifler yer almıştır. 1922'de Atatürk'ün otomobiline bugünkü forsa benzer bir flama takılmıştır, ancak bugünkü tasarımın kesin kabul tarihi bilinmemektedir.

HUKUKİ DURUM

Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu düzenleyen ilk belge, 1925 tarihli Sancak Talimatnamesi'dir. Güneş ışınları 8 uzun, 8 kısa olacak şekilde sivri uçlu olarak belirlenmiştir. Forsun boyutları önce 70x70 cm, daha sonra 30x30 cm olarak güncellenmiştir.

Güneşin Türkiye Cumhuriyeti'ni, 16 yıldızın ise bağımsız Türk devletlerini temsil ettiği görüşü 1969'da dile getirilmiş ve kabul görmüştür.