Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızların temsil ettiği 16 Türk Devleti arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru

Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV ekranlarında milyonların nefesini tutacağı bir bölüme imza attı. Genç yarışmacı Ecesu Ürker 'in geçtiğimiz hafta sergilediği üstün performansla milyonluk soruyu açtırması, izleyicileri büyük bir heyecana sürükledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster 'de 1 milyon TL'lik soru ve cevabı...

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VE ARMASINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN GÜNEŞİN ETRAFINDAKİ 16 YILDIZIN TEMSİL ETTİĞİ 16 TÜRK DEVLETİ ARASINDA HANGİSİ YOKTUR?

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU

Cumhurbaşkanlığı Forsu, Türk topluluklarının kültürel birikimini, bağımsız Türk devletlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder. 30x30 cm boyutlarında olup, Türk Bayrağı üzerine işlenen "Cumhurbaşkanlığı Arması"ndan oluşur. Güneş sonsuzluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni, 16 yıldız ise bağımsız 16 Türk devletini simgeler.

Tarih boyunca Türkler, güneş, yıldız ve ayı kutsal kabul etmiş; bağımsızlık ve egemenliği simgeleyen bayrak ve sancaklarda bu motifleri kullanmıştır. Osmanlılar da hilal ve yıldızı sancaklarında kullanmış; Topkapı Sarayı'ndaki sancaklarda benzer motifler yer almıştır. 1922'de Atatürk'ün otomobiline bugünkü forsa benzer bir flama takılmıştır, ancak bugünkü tasarımın kesin kabul tarihi bilinmemektedir.

HUKUKİ DURUM

Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu düzenleyen ilk belge, 1925 tarihli Sancak Talimatnamesi'dir. Güneş ışınları 8 uzun, 8 kısa olacak şekilde sivri uçlu olarak belirlenmiştir. Forsun boyutları önce 70x70 cm, daha sonra 30x30 cm olarak güncellenmiştir.

Güneşin Türkiye Cumhuriyeti'ni, 16 yıldızın ise bağımsız Türk devletlerini temsil ettiği görüşü 1969'da dile getirilmiş ve kabul görmüştür.