Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak 'İstanbul' olmuştur?
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan 'İstanbul' sorusu damgasını vurdu. Yarışmacı "İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur?" sorusunun doğru cevabını iki jokerini kullanarak bulabildi. Peki, "İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur?" sorusunun cevabı ne? İşte merak edilen detaylar ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
14.04.2020 00:09
- Son Güncelleme: 14.04.2020 00:44
DİĞER GALERİLER