Haberler Galeri Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak 'İstanbul' olmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak 'İstanbul' olmuştur?

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan 'İstanbul' sorusu damgasını vurdu. Yarışmacı "İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur?" sorusunun doğru cevabını iki jokerini kullanarak bulabildi. Peki, "İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur?" sorusunun cevabı ne? İşte merak edilen detaylar ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

14.04.2020 00:09 - Son Güncelleme: 14.04.2020 00:44
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak 'İstanbul' olmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak 'İstanbul' olmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan 'İstanbul' sorusu damgasını vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak 'İstanbul' olmuştur?

Yarışmacı "İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur?" sorusunun doğru cevabını iki jokerini kullanarak bulabildi.

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak 'İstanbul' olmuştur?

Peki, "İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur?" sorusunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak 'İstanbul' olmuştur?

İşte merak edilen detaylar ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un değişimi şoke etti! O halini görenler gözlerine inanamıyor
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un değişimi şoke etti! O halini görenler gözlerine inanamıyor