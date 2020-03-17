Kim Milyoner Olmak İster'de 30 bin TL'lik Osmanlıca sorusu geceye damga vurdu! "Mebhas-i kuvvet-i hava... "
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 30 bin TL değerindeki "Osmanlıca mebhas-i kuvvet-i hava ifadesinin karşılığı hangisidir?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı jokerlerini kullanmasına rağmen "Osmanlıca" sorusunu doğru cevaplayamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Osmanlıca sorusu ve yeni bölümden kareler...
17.03.2020 03:05
- Son Güncelleme: 17.03.2020 03:19
İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Osmanlıca sorusu ve yeni bölümden kareler...
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