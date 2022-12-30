Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel'de İrem Derici olunca ortalık yıkıldı! Sahnede yakalandı Kenan İmirzalıoğlu: "Sen de seyirciye..."
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel'de İrem Derici olunca ortalık yıkıldı! Sahnede yakalandı Kenan İmirzalıoğlu yaptığı espriyle gündeme bomba gibi düştü. Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel ATV ekranlarına kilitleyecek! Kenan İmirzalıoğlu, Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında herkesi kahkahaya boğacak. Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' de konuk olan rapçi Sefo, telefon joker hakkını kullanırken yakın arkadaşı İrem Derici'yi aradı. Konser sırasında gelen telefonu açan Derici'nin "Bozacının şahidi şıracı, bakalım neler yaşanacak" derken Kenan İmirzalıoğlu'nun tepkisi bakın ne oldu.
30.12.2022 16:23 - Son Güncelleme: 30.12.2022 16:28
"SEN DE SEYİRCİYE SORACAKSIN GALİBA?"
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel'de İrem Derici olunca ortalık yıkıldı! Sahnede yakalandı Kenan İmirzalıoğlu tepkisiyle kahkahaya boğdu.
YILBAŞINDA DA ATV SEYREDECEKSİNİZ!
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel ATV ekranlarına kilitleyecek! Kenan İmirzalıoğlu, Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo yeni yılda hem eğlendirecek hem anlamlı bir bağışa imza atacak.
Geçtiğimiz günlerde 1000.bölüm kutlamalarını yapan "Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.
Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.