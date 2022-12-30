Acun Ilıcalı 'çöl gülü'yle paylaştı herkes o detaya kilitlendi kaldı "Hem okula gitmiyor hem de makyaj eksik olmuyor" Şeyma Subaşı ve Melisa...
Bir süredir eski eşi Acun Ilıcalı'yla kızı Melisa Ilıcalı'nın velayeti konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve imalı paylaşımlar yaptığı iddia edilen Şeyma Subaşı sonrasında sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle evleneceğini doğrulamıştı. Bir yandan da Acun Ilıcalı, Melisa'yla birlikte dünyanın dört bir yanını gezmeye devam ediyor. Bu kez baba-kız kendilerini çöllere attı. Ve 2 detay gözlerden kaçmadı, yorum olarak geri döndü. İşte detaylar.
Bir yanda Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın velayet savaşına tutuştuğu iddia edilirken bir yandan da Acun Ilıcalı ve kızı karış karış geziyor...
ŞEYMA SUBAŞI VE ACUN ILICALI KAVGA MI ETTİ?
Aylar sonra Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar yine ve yeniden ortalığı karıştırmıştı.
Eski eşi Acun Ilıcalı kızı Melisa ile poz verdi. Bu poz sonrası Subaşı'nın kızından ayrı olduğu ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'yla pozunu paylaşmasından sonra Subaşı kızını özlediğine dair paylaşımlar yapmıştı.
Şeyma Subaşı bununla da kalmadı ve ağlamaklı halini paylaşarak "Sanırım bunu paylaşmamalıydım ama zaten paylaştım" demişti.
ACUN ILICALI'YA GÖNDERME Mİ?
Şeyma Subaşı daha sonraki paylaşımında ise "Akıllı bir insan zirvedeyken daha mütevazi olmak gerektiğini ancak dokunulmaz olduğunu düşündüğünde tepeden düştüğünde anlar" yazmıştı.