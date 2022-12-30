Acun Ilıcalı 'çöl gülü'yle paylaştı herkes o detaya kilitlendi kaldı "Hem okula gitmiyor hem de makyaj eksik olmuyor" Şeyma Subaşı ve Melisa...

ACUN ILICALI'YA GÖNDERME Mİ?

Şeyma Subaşı daha sonraki paylaşımında ise "Akıllı bir insan zirvedeyken daha mütevazi olmak gerektiğini ancak dokunulmaz olduğunu düşündüğünde tepeden düştüğünde anlar" yazmıştı.