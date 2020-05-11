Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınbiraderine bakın! İşte Sinem Kobal'ın kardeşi
Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Türkiye'nin en gözde çiftlerinden. Kenan Işık'tan sonra Atv ekranlarının en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'i büyük bir başarıyla Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşturan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine girdi. 15 haftalık hamile olan Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Abla - kardeşin birbirine benzememesi dikkat çekti. İşte Sinem Kobal ve kardeşi Kerem Kobal...
11.05.2020 19:23
- Son Güncelleme:
Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınbiraderi sosyal medya gündeminde. Kim Milyoner Olmak İster ile ekranlara geri dönen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, sunuculuğu ile de milyonları kendisine hayran bırakmayı başardı. Eşi Sinem Kobal'ın ailesi ile gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınbiraderi ile Sinem Kobal'ın diğer ünlü kardeşlerin aksine birbirlerine benzemiyor olması dikkat çekti. İşte Sinem Kobal'ın kardeşi...
DİĞER GALERİLER