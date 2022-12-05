Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan bölümünde Batu Alıcı yarıştı. 3 yıl sonra ilk kez bir yarışmacı milyonluk soruyu açtırmayı başardı. Henüz 20 yaşında olan Batu Alıcı izleyicinin büyük ilgisini çekti. Peki Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? 1 milyonluk soru ne? Batu Alıcı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı?