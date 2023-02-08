Gizem Güven depremde enkazdan çıkarıldığında 5 yaşındaydı! "Aynı acı, aynı çaresizlik" dedi yürek sızlattı ilk yorum Sinem Kobal'ın annesinden...

1999'da enkazdan kurtulduğu sırada henüz 5 yaşında olduğunu belirten Güven, "Bunca yıl geçti daha büyük bir felaket ile kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor. Aynı acı, aynı çaresizlik, dinmeyen aynı umut ile…" ifadelerini kullandı