Gizem Güven depremde enkazdan çıkarıldığında 5 yaşındaydı! "Aynı acı, aynı çaresizlik" dedi yürek sızlattı ilk yorum Sinem Kobal'ın annesinden...
Sihirli Annem'in Ceren'i olarak hafızalara kazınmıştı... Gizem Güven depremde enkaz altından çıkarıldığında 5 yaşındaydı! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi. Oyuncu Gizem Güven deprem paylaşımıyla dikkat çekti. 1999 depreminden yaralı kurtulan oyuncu Gizem Güven, yıllar önce yaşadıklarını takipçileri ile paylaştı. "Aynı acı, aynı çaresizlik" diyen Gizem Güven yürek sızlattı. Ünlü isme ilk yorum ise Sinem Kobal'ın annesinden geldi.
08.02.2023 14:45 - Son Güncelleme: 08.02.2023 14:49
Gizem Güven depremde enkazdan çıkarıldığında 5 yaşındaydı! "Aynı acı, aynı çaresizlik, aynı umut ile..." dedi yürek sızlattı. Gizem Güven'in deprem paylaşımına ik yorum Sinem Kobal'ın annesinden geldi.
1999 Gölcük Depremi'nde ailesiyle birlikte göçükten çıkarılan Gizem Güven, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından duygulandıran bir mesaj yayınladı.
Gizem Güven, 1999 yılında Yalova'da depremde yaşadığı korkuyu geçtiğimiz yıllarda takipçileriyle paylaşmıştı. O güne ait annesiyle olan fotoğrafını yayınlayan genç oyuncu o günü asla unutamadığını söylemişti.